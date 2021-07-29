Поджог мог стать причиной возгорания крупной партии древесины в Приангарье

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Причиной пожара на штабелях заготовленной древесины в Иркутской области, где горит 40 тыс. кв. м заготовленного леса, мог стать поджог. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Установлена предварительная причина пожара в Братском районе. На месте пожара найдены четыре независимых очага, все они были обложены резиновыми изделиями, в основном покрышками. Один из [них] не успел разгореться и был потушен добровольными пожарными. Занесение открытого источника зажигания послужило быстрому развитию пожара. Дознаватели МЧС России не исключают поджог", - говорится в сообщении.