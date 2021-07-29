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ФСИН проводит проверку после смерти осужденного в колонии в Иркутской области

По предварительным данным ведомства, осужденный умер из-за острой сердечной недостаточности

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Проверка проводится после смерти осужденного в ИК-2 в Иркутской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

"В ИК-2 в помещении отряда на своем спальном месте был обнаружен осужденный К. без признаков жизни, незамедлительно в отряд прибыли медицинские работники, но реанимационные мероприятия результатов не дали. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, о произошедшем проинформирован отдел полиции №1 УМВД России по Ангарскому городскому округу и ангарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Исправительная колония №2 расположена в Ангарске. Она является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления.

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