Пожар у скита Валаамского монастыря на острове Путсаари локализовали

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Пожар на острове Путсаари, где находится скит Сергия Валаамского монастыря, локализован. На текущий момент огонь тушат на площади 0,7 га, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Карелии.

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"Пожар локализован. Площадь активного горения сейчас составляет 0,7 га, ликвидация планируется в ближайшее время", - рассказал собеседник агентства. В МЧС отметили, что пожарные не допустили распространения огня на сам скит и рядом стоящие постройки. Всего в решении участвовали около 60 человек, привлекались вертолеты Ми-8 и Ка-32. "Авиацией произведено 82 сброса воды общей массой 246 тонн", - добавили в пресс-службе.

Всего в Карелии продолжают действовать 25 лесных пожаров на площади 15 679 га. По данным Минприроды республики, леса горят в Муезерском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском и Суоярвском районах. Локализовать к утру четверга удалось 12 пожаров на площади 9 764 га.

Всего в регионе на лесных пожарах работают более 550 человек и около 100 единиц техники. Ежедневно проводится авиапатрулирование.

В Карелии до 31 июля включительно введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться от походов в лес, а также от любой активности, связанной с открытым огнем на природе.