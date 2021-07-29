В Дагестане из-за камнепада получили повреждения АЗС и магазин

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате камнепада в селе Агвали Цумадинского района, повреждены АЗС и магазин. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы администрации района Абдулмажид Алиев.

"В результате камнепада в селе Агвали Цумадинского района повреждены АЗС и магазин, пострадал один человек. На АЗС повреждены стены, кровля, окна, нарушено электроснабжение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадала продавец магазина из села Агвали, где стена после сильных дождей была пробита камнепадом, ее госпитализировали. "В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, чувствует она себя хорошо", - добавил Алиев.

Ранее Минтранс Дагестана сообщал, что в регионе прервано транспортное сообщение с тремя населенными пунктами в Цумадинском районе Дагестана в результате разрушения двух мостов, произошедшего после сильных ливней.