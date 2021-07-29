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В Самарской области в ДТП с большегрузом погибли три человека

Столкновение произошло на 19-м км дороги Кинель - Богатое - Борское

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Водитель и два пассажира погибли при столкновении двух легковых автомобилей и большегруза в Кинельском районе Самарской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Кинельском районе Самарской области на 19-м км автодороги Кинель - Богатое -  Борское с участием трех автомобилей Renault Sandero, Peugeot и большегруза МAN. Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что детей среди погибших нет.

Полицейские продолжают работать на месте ДТП, они устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.

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