В Самарской области в ДТП с большегрузом погибли три человека

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Водитель и два пассажира погибли при столкновении двух легковых автомобилей и большегруза в Кинельском районе Самарской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Кинельском районе Самарской области на 19-м км автодороги Кинель - Богатое - Борское с участием трех автомобилей Renault Sandero, Peugeot и большегруза МAN. Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что детей среди погибших нет.

Полицейские продолжают работать на месте ДТП, они устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.