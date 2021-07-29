В Тюмени ликвидировали главаря и участника ячейки ИГ, готовивших теракты

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ФСБ России ликвидировала в Тюмени главаря и участника ячейки запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших теракты. Как сообщили ТАСС в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, они оказали вооруженное сопротивление при задержании.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (запрещена в России). В ее состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", - сообщили в ЦОС.

По информации ФСБ, в ночь на 29 июля при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы. Террористы пытались извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника. "Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в ФСБ.

В ходе осмотра места происшествия и обысков у террористов обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, боевики оказали сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. "Следственными органами СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия") ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, ношение взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта")", - сообщили в СК. В ведомстве добавили, что уже назначены судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические экспертизы.