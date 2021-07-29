Члена избиркома из Ростова-на-Дону оштрафовали за фальсификацию итогов голосования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Кировский суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 120 тыс. рублей Наталию Башарину, которая, будучи членом участковой избирательной комиссии, сфальсифицировала итоги голосования. Об этом в четверг сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд установил, что женщина во время выборов губернатора Ростовской области и депутатов городской думы Ростова-на-Дону, проходивших 11-13 сентября прошлого года, будучи членом избиркома сфальсифицировала избирательные документы и итоги голосования на участке.

"Постановлением суда уголовное дело в отношении Башариной Н. В. прекращено с назначением судебного штрафа в размере 120 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что штраф назначен женщине в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ ("Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа").

Отмечается, что в отношении Башариной прекращены уголовные дела по ст. 142.1 УК РФ ("Фальсификация итогов голосования") и ч. 1 ст. 142 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования").

В пресс-службе добавили, что, принимая решение о прекращении уголовного дела в отношении женщины, суд учел данные о личности подсудимой, заглаживание причиненного преступлением вреда путем пожертвования в благотворительный фонд "Подари жизнь" и принесение извинений Башариной избирательной комиссии.