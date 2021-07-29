В Иркутске полицейские получили четыре года колонии за незаконное применение электрошокера

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к четырем годам лишения свободы двух бывших полицейских, которые в 2020 году, находясь на службе, незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

"Вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств. <…> Подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Они также лишены на два года права занимать должности в правоохранительных, государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, заниматься охранной и детективной деятельностью.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Водитель такси не смог разбудить нетрезвого 24-летнего пассажира и подъехал к полицейским. Два сотрудника отдельного батальона патрульно-постовой службы применили электрошокер в отношении пассажира, хотя тот не создавал опасности для окружающих, не совершил какого-либо правонарушения, не оказывал сопротивления. Согласно заключению экспертов, к тому моменту молодой человек находился в состоянии глубокой алкогольной комы. Смерть наступила от отравления алкоголем.

По результатам внутренней проверки сотрудники полиции были уволены за превышение служебных полномочий.