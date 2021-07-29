Свидетели по делу Фургала заявили об угрозах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Два свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, пожаловались на угрозы и попросили предоставить им государственную защиту. Об этом заявила представитель Генеральной прокуратуры в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, который рассматривает в четверг жалобу на продление ареста экс-губернатору.

"В суде первой инстанции в ходе заседания приобщались и исследовались заявления двух свидетелей о том, что им поступают угрозы и что им необходимо оказание госзащиты. Прошу провести закрытое судебное разбирательство", - сказала прокурор.

Защита в свою очередь настаивала на проведении процесса в открытом режиме и заявила, что источник угроз не установлен, ни от родственников Фургала, ни от него самого никаких угроз не поступало. "Источник угроз до сих пор не установлен и является анонимным", - отметил адвокат Михаил Карапетян. "Скрывать нашему подзащитному от широкой общественности нечего, он не причастен к инкриминируемым ему преступлениям", - добавил адвокат Борис Кожемякин.

Сам Фургал был категорически против проведения процесса в закрытом режиме и снова заявил о своей невиновности. "Вы мою позицию знаете - она не поменялась", - ответил Фургал. Он также заявил, что узнал о сегодняшнем заседании, находясь на прогулке. "Систематически нарушаются мои конституционные права, меня лишили переписки и общения с семьей. Бардак и безобразие творится в моем деле уже год. Я знаю, что я к этому вообще не причастен. Логики никакой нет [в том], что я здесь нахожусь так долго", - сказал обвиняемый.

В целях обеспечения безопасности участников процесса суд постановил провести заседание в закрытом режиме до оглашения принятия решения по апелляционной жалобе.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено.