Апелляционный суд оставил в силе приговор осужденному на 12 лет за госизмену Петушкову

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд Москвы признал законным решение суда первой инстанции приговорить к 12 годам колонии гражданина России Сергея Петушкова, признав его виновным в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил приговор Петушкову, вынесенный судом первой инстанции, без изменения, а жалобу его защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее Московский городской суд признал Петушкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уроженец Одинцовского района Подмосковья 36-летний Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года, детали уголовного дела не раскрывались, все заседания проходили в закрытом от СМИ и слушателей режиме.