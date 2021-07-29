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Лесные пожары в России

Краснов потребовал жестко реагировать на бездействие чиновников при лесных пожарах

С начала пожароопасного сезона в стране произошло около 11 тыс. лесных пожаров на общей площади более 4 млн га

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров жестко реагировать на бездействие чиновников в отношении природных пожаров. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства по итогам совещания, посвященного работе органов прокуратуры в первом полугодии.

"В летний период вновь серьезно обострилась пожароопасная обстановка в лесах и паводковая ситуация. В связи с этим генпрокурор потребовал более жесткого реагирования на бездействие уполномоченных органов в соответствующих случаях", - сообщили в надзорном ведомстве.

С начала пожароопасного сезона в России произошло около 11 тыс. лесных пожаров на общей площади более 4 млн га. По данным МЧС, на сегодняшний день в России в пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют 12 очагов лесных пожаров.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснов, Игорь Викторович
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