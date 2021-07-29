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Лесные пожары в Турции
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Лесные пожары зафиксировали в районе Бодрума

Возгорание лесных массивов произошло, в частности, в провинции Мугла и в провинции Айдын

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Лесные пожары вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, произошли в четверг в нескольких турецких провинциях. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

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По его данным, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине.

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Ранее в генконсульстве России в Анталье рассказали ТАСС, что информация о пострадавших россиянах не поступала, основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им ничего не угрожает. Кроме того, вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД), число погибших в результате пожара достигло трех. Пострадали 122 человека.

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