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Главу столичного отделения "Другой России" арестовали за неповиновение полиции

Ольге Шалиной назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток лидера столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольгу Шалину за неповиновение полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной Шалину по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") и назначил ей наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в пресс-службе.

Шалина была задержана накануне. 31 июля члены ее партии планировали провести акцию, приуроченную грядущим выборам в Госдуму.

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