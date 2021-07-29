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Лесные пожары в Турции
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Турецкие отели готовы предоставлять альтернативы по размещению из-за пожаров

АНКАРА, 29 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие отели предоставят туристам альтернативные варианты размещения, если такая необходимость возникнет из-за лесных пожаров. Об этом в четверг сообщили корр. ТАСС в Федерации отельеров Турции (TUROFED).

"По состоянию на сегодняшний день нам кажется, что лесные пожары вряд ли сильно скажутся на работе отелей в курортных регионах. В случае необходимости постояльцам будут предоставлены альтернативные варианты размещения, с этим каких-либо сложностей не возникнет", - сказал собеседник агентства.

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ТурцияЛесные пожары в Турции
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