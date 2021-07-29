В Нижнем Новгороде направили на принудительное лечение мужчину, похитившего ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Принудительное лечение назначено мужчине, который в мае этого года в Нижнем Новгороде похитил шестилетнего мальчика. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Собранные следователями СК доказательства "признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего")" сказано в сообщении.

Следователи установили, что утром 17 мая нетрезвый мужчина на детской площадке на улице Заломова в Нижнем Новгороде подошел к шестилетнему мальчику, предложил ему погулять с собакой и похитил. Только ночью мальчика удалось обнаружить.

Заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в лечении.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. К поискам мальчика в день пропажи подключались опытные следователи-криминалисты, МВД, МЧС по региону, волонтеры поисковых отрядов. В итоге его обнаружили с 35-летним мужчиной в Сормовском районе Нижнего Новгорода.