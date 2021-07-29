Замминистра строительства Челябинской области продлили арест по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в четверг, рассмотрев ходатайство следователя, продлил до 3 октября меру пресечения в виде заключения под стражу первому заместителю министра строительства региона Ивану Белавкину, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения продлена на два месяца, до 3 октября", - сказал собеседник агентства.

4 июня Центральный районный суд Челябинска избрал Белавкину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 3 августа. Сторона защиты обжаловала решение районного суда, указав о необоснованности подозрений в причастности к совершению преступления, и просила избрать домашний арест. Челябинский областной суд постановление районного суда оставил без изменения.

В отношении чиновника по материалам управления ФСБ России по Челябинской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным прокуратуры, он получил в качестве взятки 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского муниципального района области. Деньги были переданы за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах организации.