Отель в Бодруме эвакуируют из-за угрозы безопасности в связи с лесным пожаром

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме из-за угрозы, исходящей от лесного пожара. Об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире телеканала NTV.

"Принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик (провинция Бодрум). Эвакуация началась. 600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы, - сказал он. - В результате пожара в Анталье, в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах".