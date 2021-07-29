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Лесные пожары в Турции
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Отель в Бодруме эвакуируют из-за угрозы безопасности в связи с лесным пожаром

Власти также эвакуировали жильцов 600 домов

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме из-за угрозы, исходящей от лесного пожара. Об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире телеканала NTV.

"Принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик (провинция Бодрум). Эвакуация началась. 600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы, - сказал он. - В результате пожара в Анталье, в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах".

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