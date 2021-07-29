Суд в Москве признал законным решение выдать Белоруссии участника протестов Казимирова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение об экстрадиции в Белоруссию Андрея Казимирова, обвиняемого властями этой страны в причастности к массовым беспорядкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение Мосгорсуда в отношении Казимирова и оставил жалобу его защиты без удовлетворения", - сказала представитель суда Любовь Буданова.

Ранее Мосгорсуд признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции Казимирова.

Сторона его защиты с таким решением не согласилась, заявив что оно идет вразрез с решением ЕСПЧ от 27 июля. Страсбургский суд постановил не выдавать Казимирова Белоруссии до решения по существу его обращения в ЕСПЧ.

Казимиров обвиняется белорусскими властями в участии в массовых беспорядках 9 августа 2020 года, ему грозит 8 лет лишения свободы. Во время одного из митингов активист был ранен в ногу резиновой пулей. Он был задержан на российской территории в январе нынешнего года.