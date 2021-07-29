{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд отказался ужесточить меру пресечения Марии Алехиной по требованию ФСИН и прокуратуры

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы отказался заменить участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей по делу о нарушении санитарных норм в ходе несогласованной акции. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

"В ходе заседания суда по делу о нарушении санитарных норм представитель ФСИН потребовал заменить Алехиной меру пресечения на арест. По его мнению, моя подзащитная нарушила условия домашнего ареста, когда выходила в аптеку и к врачу. Прокуратура требование ФСИН поддержала, но суд ей отказал", - сказал защитник.

Теги
Россия
Ситуация вокруг Промсвязьбанка
Дело о хищении Ананьевыми и их сообщниками 87 млрд рублей Промсвязьбанка направили в суд
Перед судом предстанут Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова
Читать полностью