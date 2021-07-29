В Волгоградской области женщина снимала на видео издевательства над дочерью

ВОЛГОГАД, 29 июля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили дело в отношении жительницы Калачевского района Волгоградской области, подозреваемой в жестоком обращении со своей годовалой дочерью. Издевательства над ребенком были сняты женщиной на видео, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по региону.



"Установлено, что месяц назад 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения перекрывала дыхательные пути и нанесла не менее двух ударов по лицу своей дочери, которой год и четыре месяца. Свои жестокие действия женщина снимала на видео и отправляла отцу девочки. Женщина созналась в содеянном, пояснив, что тем самым мстила мужчине за то, что он оставил ее одну с ребенком. Уголовное дело дознавателями отдела МВД России по Калачевскому району возбуждено по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей"), - говорится в сообщении.



Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних более года не упускали из поля зрения семью этой местной жительницы. Она не работает, злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни, не обеспечивает ребенка необходимым питанием, лечением и жизненно необходимыми санитарно-гигиеническими потребностями. Нерадивую мать неоднократно привлекали к административной ответственности и проводили с ней профилактические беседы, однако на путь исправления она не встала.



"Сотрудники полиции направили в органы опеки материал на лишение жительницы Калачевского района родительских прав. Малолетняя девочка сейчас находится со своим родным отцом", - добавили в пресс-службе ведомства.