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Суд оштрафовал политолога Дугина за упоминание "Правого сектора" без сноски о его запрете

Штраф составил 2 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мировой судебный участок столичного района Даниловский в четверг оштрафовал на 2 тыс. рублей философа и политолога Александра Дугина за то, что он упомянул в публикации организацию "Правый сектор" без пометки, что она запрещена в России. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.

"Суд признал Дугина виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей", - рассказала она.

Как сказано в административном протоколе, политолог разместил на сайте "Евразия" статью "Азов" перебросят в зону боевых действий в Донбассе", в которой упоминается запрещенный в РФ "Правый сектор". При этом соответствующей сноски в заметке не было.

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