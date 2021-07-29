Генконсульство РФ заявило, что информации о пострадавших из-за пожара в Бодруме нет

АНКАРА, 29 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Информация о жертвах или пострадавших в результате пожара в Бодруме на западе Турции не поступала, сообщили в четверг в генконсульстве РФ в Анталье.

"Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток возникли пожары в нескольких местах, расположенных вблизи с рядом отелей. В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В этой связи туристы временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы. Речь о полной эвакуации пока не идет. До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в регионе Муглы российскими туристами. Находимся на связи с местными властями, внимательно следим за развитием ситуации", - сказал собеседник агентства.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожара достигло трех, пострадали 183 человека.