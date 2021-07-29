Уголовное дело возбуждено после массового отравления воспитанников детсада в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после прокурорской проверки детского сада №55 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где произошло отравление 28 детей. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Санкт-Петербурга.

"Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при проверке были обнаружены нарушения санитарных норм в учреждении.

На прошлой неделе в районной администрации ТАСС сообщили о пяти случаях кишечного отравления воспитанников детского сада № 55. Затем в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что число случаев отравления увеличилось до 28. По данным ведомства, диагноз "сальмонеллез группы Д" установлен восьмерым детям, диагноз "носительство сальмонеллы группы Д" установлен 17 детям, у троих детей диагностирован энтероколит (заболевание системы пищеварения). Двое детей были госпитализированы, однако затем их перевели на амбулаторное лечение.