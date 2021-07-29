Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского в драке у ресторана в Подмосковье

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского во время конфликта у ресторана в Химках.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Химкам судом в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ночью 27 июля у ресторана в микрорайоне Левобережный между 31-летним пьяным местным жителем и полицейским, который был не при исполнении обязанностей, произошел конфликт. Нетрезвый правонарушитель ударил своего оппонента в грудь, тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавший без сознания был госпитализирован, он умер в больнице.