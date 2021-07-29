Во Франции сообщили о росте сексуального насилия в стране

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Показатели сексуального насилия значительно увеличились во Франции в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщило в четверг Министерство внутренних дел страны.

Так, ведомством констатирован рост на 15% случаев сексуального насилия в июне и на 9% в мае по сравнению с аналогичными периодами 2020 года, когда страна жила в условиях карантина и комендантского часа. МВД обращает при этом внимание на то, что нынешний уровень показателей в июне выше того, что наблюдался в стране до введения режима комендантского часа. Как сообщило министерство, с апреля по июнь масштабы сексуального насилия во Франции выросли на 6% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

В то же время эксперты МВД напоминают, что эти статистические показатели постоянно растут во Франции с 2017 года, когда были улучшены процедуры принятия полицией и жандармерией жалоб от пострадавших. С этого же времени ведется и пропагандистская кампания, призывающая женщин не скрывать от властей сведений о том, что они оказались жертвами сексуального насилия.