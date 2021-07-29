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В Хакасии задержали мужчину, пытавшегося поджечь мобильный пункт вакцинации Минобороны РФ

Инцидент произошел на Первомайской площади Абакана

ТАСС, 29 июля. Полицейские в Хакасии задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег мобильный пункт вакцинации, установленный Минобороны РФ на Первомайской площади города Абакана. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.

"Вечером в четверг гражданин поджег палатку пункта вакцинации Минобороны РФ, которую по просьбе главы республики военные установили на Первомайской площади Абакана. Мужчину оперативно задержала полиция. По визуальным оценкам представителей правоохранительных органов, он находился в сильном алкогольном опьянении и не осознавал, что делал", - говорится в сообщении.

Поясняется, что пострадал наружный баннер пункта вакцинации, общая площадь пожара составила 0,5 кв. м.

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