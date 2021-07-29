Экс-директор нефтезавода в Кизляре уклонился от налогов на сумму более 400 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Бывший директор нефтеперерабатывающего завода "Терек" в Кизляре (Дагестан) не уплатил в бюджет более 400 млн рублей, сообщила ТАСС прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах Елена Усачева.

Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, бывший руководитель в 2016-2018 годах отражал в бухгалтерских документах ложные сведения о поставках не облагаемого акцизом продукта переработки нефти путем непредоставления налоговых деклараций на фактически производимые подакцизные товары - прямогонный бензин и средний дистиллят.

"В результате указанных действий им не уплачен налог с организации на сумму свыше 360 млн рублей. Кроме того, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 52 млн рублей", - сообщила Усачева.

Как отметили в управлении, по делу в отношении бывшего директора завода, возбужденному по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере", утверждено обвинительное заключение. Дело будет направлено для рассмотрения по существу в Кизлярский городской суд.