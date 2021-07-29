Три человека умерли в Мордовии из-за отравления метиловым спиртом

ТАСС, 29 июля. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело после смерти троих мужчин из-за отравления метиловым спиртом, купленным на трассе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту гибели трех мужчин от отравления метиловым спиртом (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Погибшие совместно употребляли спиртное, которое по просьбе одного из мужчин приобрел знакомый на автодороге "М-5 Урал" и привез в Чамзинский район", - говорится в сообщении.

На месте происшествия специалисты изъяли привезенные пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. По данным ведомства, в настоящее время по делу задержан 38-летний житель Рязани, который, по предварительным данным, несколько лет продавал суррогатный алкоголь.

"Кроме того, имеется информация, что продукцию, содержащую опасный для жизни метиловый спирт, приобретали водители, проезжавшие по федеральной трассе", - уточнили в ведомстве.