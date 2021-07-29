После исчезновения двух подростков из лагеря под Рязанью возбудили уголовное дело

ТАСС, 29 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения 20 июля из детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе Рязанской области двух несовершеннолетних девочек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Для проведения следственно-оперативных мероприятий с целью установления обстоятельств исчезновения подростков и их розыска Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц"", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что подключен поисково-спасательный отряд "Мещера".

По предварительным данным, девушки сами покинули территорию лагеря днем 20 июля. В их поисках также задействованы сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".