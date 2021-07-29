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После исчезновения двух подростков из лагеря под Рязанью возбудили уголовное дело

По предварительным данным, девушки сами покинули территорию лагеря 20 июля

ТАСС, 29 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения 20 июля из детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе Рязанской области двух несовершеннолетних девочек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Для проведения следственно-оперативных мероприятий с целью установления обстоятельств исчезновения подростков и их розыска Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц"", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что подключен поисково-спасательный отряд "Мещера".

По предварительным данным, девушки сами покинули территорию лагеря днем 20 июля. В их поисках также задействованы сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

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