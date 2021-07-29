В Дагестане более 30 домовладений подтоплены из-за селевого потока

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Селевой поток затопил более 30 домовладений в населенном пункте Хилих Чародинского района Дагестана. Шесть домов частично повреждены, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"В селе Хилих Чародинского района подтоплено 34 домовладения, из них шесть частично повреждены, а два дома получили значительные повреждения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности эвакуировали 43 человека, среди них 17 детей.

"Они расселены по родственникам внутри села. На данный момент энергоснабжение отключено принудительно в целях безопасности. Затруднена мобильная связь с данным населенным пунктом", - добавил представитель регионального МЧС.