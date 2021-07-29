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Лесные пожары в Турции
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Число жертв лесных пожаров в Турции увеличилось до четырех

Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли сообщил, что еще один человек погиб в районе Мармариса

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции достигло в четверг четырех, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

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"К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса", - приводит его слова телеканал TRT.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число пострадавших в результате лесных пожаров составляет 183.

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ТурцияЛесные пожары в Турции
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