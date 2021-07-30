Суд огласит приговор генералу Милейко по делу о мошенничестве с квартирой для его жены

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Реутовский гарнизонный военный суд в пятницу огласит приговор бывшему замдиректора Росгвардии Сергею Милейко, для которого гособвинение просит восемь лет колонии в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе, где супруга генерала, по данным следствия, открыла парикмахерскую. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Провозглашение приговора в отношении Милейко запланировано на 11:00 мск", - сказала собеседница агентства.

В ходе прений сторон военная прокуратура попросила суд признать Сергея Милейко виновным в совершении организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания штраф в размере 800 тыс. рублей, лишить его звания генерал-лейтенанта. Для бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного следствия и давшего показания на генерала, но позднее отказавшегося от сделки, надзорное ведомство попросило в два раза меньше - четыре года колонии - и лишить его майорского звания.

В свою очередь защита Милейко попросила суд вынести генералу оправдательный приговор и освободить его из-под стражи в зале суда, а адвокат находящегося под домашним арестом обвиняемого Прокудина - "справедливое решение". "В ходе судебного и предварительного следствия по факту не установлен субъект преступления, а многие документы, представленные гособвинением, объективно в суде не исследованы и не могут быть положены в основу приговора", - подчеркнула в беседе с ТАСС адвокат генерала Елена Капчинская. По ее словам, Прокудин является офицером, неоднократно получившим ранения головы в ходе боевых действий, "что в судебном заседании не было ни исследовано, ни установлено, поставив тем самым под сомнение его показания и вынесение судебного решения".

Судебный процесс

Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале июня этого года. Защита подсудимых заявляла ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности с момента совершения вменяемого фигурантам преступления и о возврате его в надзорное ведомство. Однако суд отклонил просьбы адвокатов и продолжил судебный процесс. Кроме того, по просьбе прокуратуры кроме Росгвардии суд привлек в качестве потерпевшей стороны Росимущество, которому гособвинение в ходе прений сторон предложило вернуть спорное нежилое помещение, при этом снизив размер ущерба в два раза. Гособвинение считает, что своими действиями генерал опорочил честь офицерского мундира и службу в Росгвардии, "которой он посвятил долгие годы своей жизни и отдал свое здоровье на благо Родине". "Государственные награды, в том числе за участие моего подзащитного в боевых действиях, наоборот, поднимают репутацию ведомства, в котором он проходил службу, подтверждают его заслуги перед отечеством", - отметила адвокат Капчинская.

В суде также были допрошены бывшие командиры воинской части, где служил Милейко, в том числе и временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Сергей Меликов, а также сами подсудимые. "Обвинением не представлено доказательства состава преступления в действиях Милейко и не доказано наличие самого события", - резюмировала Капчинская.

18 декабря прошлого года Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военных следователей и избрал Милейко меру пресечения в виде заключения под стражу. На предварительном слушании дела военный суд в подмосковном Реутове продлил генералу срок ареста на время процесса. Ущерб по делу изначально составлял более 18,5 млн рублей. Как следует из обвинительного заключения, генерал разработал способ хищения и меры конспирации при совершении вменяемого ему мошенничества.

Квартира под парикмахерскую

Военные следователи обвинили экс-замдиректора Росгвардии Милейко в том, что с 2011 по 2012 год его супруга незаконно получила по заниженной стоимости в Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие и гособвинение настаивают, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице Милейко.

Кроме Милейко в деле фигурируют давший признательные показания (но перед предъявлением обвинения в окончательной редакции отказавшийся от них) начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин.

Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания Прокудин таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении него уже вынесены приговоры по двум аналогичным эпизодам хищения. Милейко настаивает, что в период инкриминируемого ему преступления он уже находился на пенсии и несколько лет нигде н работал, что, по мнению защиты, исключает подчиненность Прокудина генералу.

По данным источника ТАСС, к уголовному делу Милейко с квартирой подключилась военная контрразведка ФСБ, в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он был арестован. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.