На юго-востоке Москвы загорелся склад

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в здании склада на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 00:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27, где, по предварительной информации, происходит возгорание в складском здании", - сказали в главке.

Горит двухэтажный склад, площадь пожара составила 400 кв. м. Внутри здания сильное задымление. На место стянуты значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщил источник в экстренных службах, двое пожарных получили ожоги. "Госпитализация им не требуется", - сказал собеседник агентства.