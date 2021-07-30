Пожар на складе на юго-востоке Москвы вырос до 2 тыс. кв. метров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания на складе на юго-востоке Москвы выросла с изначальных 300 до 2 тыс. кв. метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Площадь пожара выросла до 2 тыс. кв. метров. На месте работает начальник главка МЧС Сергей Желтов", - сказал собеседник агентства.

В 00:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27. Сообщалось, что горит двухэтажный склад, изначальная площадь возгорания составляла 300 кв. метров. Во время тушения получили ожоги двое пожарных, госпитализация им не требуется.