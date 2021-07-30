Пожар на складе на юго-востоке Москвы потушили

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 04:52 пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В 00:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27. Горел двухэтажный склад, изначальная площадь возгорания составляла 300 кв. м. Позже она выросла до 2 тыс. кв. м. В ликвидации участвовали вертолеты. Во время тушения получили ожоги двое пожарных, госпитализация им не потребовалась.