Два человека пострадали после взрыва паров в самогонном аппарате в Башкирии

УФА, 30 июля. /ТАСС/. Взрыв паров спирта произошел в самогонном аппарате в одной из квартир дома в Салавате, в результате два человека, мужчина и женщина, госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан в пятницу.

"Ночью поступило сообщение о том, что на ул. Матросова, д. 50 в двухэтажном, двухподъездном жилом доме, в квартире на первом этаже в кухне произошел хлопок паров спирта самогонного аппарата, в результате чего произошло повреждение домашнего имущества, осыпание штукатурки стен, разрушение балконной рамы и остекления, повреждены межкомнатные двери и входная дверь. Горения не было. Пострадали два человека", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что бригады скорой медицинской помощи доставили пострадавших в больницу. По предварительным данным, мужчина получил термические ожоги 80% туловища, находится в тяжелом состоянии. Женщина также в тяжелом состоянии с ожогами тела в 40%.

"Из здания эвакуированы 30 человек, из них восемь детей. Из подъезда №1 размещены по родственникам 16 человек, из них шесть детей, жители подъезда №2 вернулись в свои квартиры. Жители дома от размещения в пункте временного размещения отказались", - уточнил собеседник.

По результатам обследования газовый трубопровод не поврежден, утечки газа не произошло. Обследование подъезда дома будет проводить отдел строительства городской администрации и управляющая компания дома.