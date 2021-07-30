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В Хакасии возбудили уголовное дело за поджог мобильного пункта вакцинации

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения

ТАСС, 30 июля. Следствие в Хакасии привлекает к уголовной ответственности мужчину, который, предположительно, совершил поджог мобильного пункта вакцинации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В четверг вечером наряд полиции задержал пьяного мужчину 1984 года рождения по подозрению в поджоге мобильного пункта вакцинации, расположенного на Первомайской площади Абакана.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет", - сообщили в главке полиции.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что при поджоге пострадал наружный баннер пункта вакцинации Минобороны РФ, общая площадь пожара составила 0,5 кв. м.

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