В прокуратуре заявили, что власти камчатского села не обеспечили безопасность на реке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура Олюторского района Камчатки провела проверку обеспечения безопасности на водных объектах в связи со смертью двух мальчиков на реке Апука 15 июля. Установлено, что местные власти не обеспечили безопасность, сообщает пресс-служба ведомства.

"Вдоль реки не имелось ни одного предупредительного знака, информационно-разъяснительная работа с населением не велась. Прокуратура района внесла главе представление, потребовав устранить нарушения", - говорится в сообщении.

Два мальчика 11 и 12 лет - жители села Апука, 15 июля решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой и озером, появившимся в результате паводка. Детей подхватило течением реки и унесло в заводь.