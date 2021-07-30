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В прокуратуре заявили, что власти камчатского села не обеспечили безопасность на реке

В селе Апука два мальчика погибли, решив переплыть промоину, образовавшуюся между рекой и озером

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура Олюторского района Камчатки провела проверку обеспечения безопасности на водных объектах в связи со смертью двух мальчиков на реке Апука 15 июля. Установлено, что местные власти не обеспечили безопасность, сообщает пресс-служба ведомства.

"Вдоль реки не имелось ни одного предупредительного знака, информационно-разъяснительная работа с населением не велась. Прокуратура района внесла главе представление, потребовав устранить нарушения", - говорится в сообщении.

Два мальчика 11 и 12 лет - жители села Апука, 15 июля решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой и озером, появившимся в результате паводка. Детей подхватило течением реки и унесло в заводь.

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