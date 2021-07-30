Рабочий погиб на руднике на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Взрывник погиб на руднике "Комсомольский" в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Прокуратура края организовала проверку в связи с гибелью рабочего на руднике "Комсомольский" ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".

По предварительной информации, 30 июля, примерно в 07:25 (03:25 мск), при производстве работ по заряжению забоя произошло отслоение горной массы. В результате взрывник ШПУ-4 (шахтная пусковая установка) ООО "Заполярная строительная компания" получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в прокуратуре.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Будет проверено соблюдение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе. Проверку также проводит СК.