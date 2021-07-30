Суд арестовал замглавы следственного управления МВД Бурятии

ТАСС, 30 июля. Кировский районный суд Иркутска арестовал заместителя главы следственного управления МВД Бурятии Андрея Бардаханова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщили в пятницу в следственном управлении СК России по Иркутской области.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца", - говорится в сообщении.

Бардаханову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере").

По данным СК, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД по республике. Сотрудниками правоохранительных органов он был задержан на месте преступления.

Ранее в пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что назначена служебная проверка, в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел.