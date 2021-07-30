Министра строительства Башкирии, обвиняемого в превышении полномочий, поместят в СИЗО

УФА, 30 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы обязал заключить под стражу обвиняемого в превышении должностных полномочий министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева. Ранее он был под домашним арестом, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Республики Башкирия.

"Советский районный суд Уфы вынес постановление об изменении ранее избранной меры пресечения в отношении Рамзиля Кучарбаева с домашнего ареста на заключение под стражу. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 11 сентября 2021 года. Постановление в законную силу не вступило", - сказал собеседник агентства.

Причиной перевода послужили многочисленные нарушения условия содержания министра. Так, он общался с участниками судопроизводства с использованием средств связи.

Министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев был задержан в феврале по делу о превышении полномочий. В 2017 году он занимал пост руководителя управления капитального строительства Башкирии, являвшегося заказчиком строительства очистных сооружений. Объект был принят, но фактически не пригоден для эксплуатации. Кучарбаева после задержания обязали перевести под стражу, но министр был отправлен под домашний арест.