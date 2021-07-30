На Украине без электроэнергии остались более 350 населенных пунктов

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 353 населенных пункта остались без электроэнергиибез электроэнергии в 13 областях Украины вследствие непогоды. Об этом в пятницу сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - отмечается в сообщении.

По данным ГСЧС, без электроснабжения остались Киевская (102 населенных пункта), а также Черновицкая, Черниговская, Хмельницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Сумская, Черкасская, Луганская и Херсонская области.