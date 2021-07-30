В Москве задержан мужчина, выстреливший в спину пассажиру в ходе конфликта в метро

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе словесного конфликта в вагоне поезда столичного метро выстрелил из пистолета в спину одному из пассажиров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что трое мужчин в вагоне электропоезда на Люблинско-Дмитровской линии метро сделали замечание пассажиру, который громко разговаривал и стучал по сиденьям. После этого один из них в разгаре словесного конфликта выстрелил оппоненту в спину, предположительно, из травматического пистолета, в результате чего пострадавший получил травму поясницы. Затем все трое мужчин скрылись, а пострадавший - 42-летний житель столицы - обратился к сотрудникам полиции.

"Прибывшие на станцию врачи оказали потерпевшему помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. При проведении оперативно-разыскных мероприятий спустя сутки полицейские на территории северного округа столицы задержали подозреваемого - 36-летнего приезжего из ближнего зарубежья. У него в ходе личного досмотра изъято оружие, которое направлено на исследование", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), подозреваемый арестован.