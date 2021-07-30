В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания в лесах

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. Турецкие пожарные, борющиеся с лесными пожарами, сумели локализовать 42 из 63 очагов возгорания. Об этом сообщило в пятницу министерство сельского и лесного хозяйства.

"Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем", - отмечается в сводке ведомства за 28-29 июля.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о четырех погибших в результате пожаров: трех в провинции Анталья и одном в провинции Мугла (в районе Мармариса). По данным Управления по чрезвычайным ситуация, число пострадавших составляет 183 человека.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200.

Одной из главных причин возгорания лесных массивов считают высокую температуру в регионе и сильные ветра, которые способствуют распространению пожара. Однако власти также не исключают версии поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.