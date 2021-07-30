В Москве погиб двухлетний ребенок, выпав с восьмого этажа жилого дома

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Двухлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа жилого дома в Москве и погиб, сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

"Вечером 29 июля вблизи жилого дома, расположенного по Щелковскому шоссе в Москве, обнаружено тело двухлетнего мальчика с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок выпал с высоты восьмого этажа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следствие допрашивает родственников, соседей и возможных очевидцев трагедии.