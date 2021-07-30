Шестуна этапировали из больницы в СИЗО Ногинска по делу об оскорблении судьи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который проходил лечение в тюремной больнице Торжка, этапирован в следственный изолятор Ногинска в рамках уголовного дела об оскорблении судьи. Как уточнила ТАСС его супруга Юлия Шестун, экс-чиновник из-за объявленной ранее голодовки продолжает находиться в тяжелом состоянии.

"Мне позвонил супруг и сообщил, что накануне был этапирован из тюремной больницы Торжка в СИЗО подмосковного города Ногинска", - рассказала собеседница агентства. Этапирование в Ногинск, по ее словам, произошло по запросу подмосковных следователей, которые расследуют уголовное дело об оскорблении подольской судьи Татьяны Юферовой, вынесшей приговор Шестуну в декабре прошлого года.

"Состояние его здоровья остается тяжелым, я не представляю, как он перенес эту многочасовую поездку по жаре", - отметила в беседе с ТАСС Шестун, которая является также официальным представителем экс-чиновника в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Она отметила, что ранее врачи были категорически против этой поездки, в том числе и по той причине, что в подмосковном изоляторе нет собственной больницы.

Шестун также добавила, что в Торжке продолжается доследственная проверка Тверской областной прокуратурой по заявлению ее супруга об избиении сотрудниками ФСИН. "В этой истории точка еще не поставлена: ни отказного, ни решения о возбуждении уголовного дела на сегодняшний день еще не вынесено, следователи продолжают допрос свидетелей преступления", - уточнила она.

Ранее Шестун заявила, что ее супруга этапировали из тюремной больницы в неизвестном направлении. Накануне председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тверской области Владимир Паламарчук сообщил ТАСС, что Шестун продолжает лечение в Торжке, а решение о его переводе в колонию может быть принято в УФСИН на основании заключения медиков о состоянии здоровья осужденного.

Подольский суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей. Как установили следствие и суд, в должности главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.