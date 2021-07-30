В Самарской области задержали сотрудника полиции по делу об убийстве девушки

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства девушки в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, подозреваемым является сотрудник полиции, он задержан.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 с. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, тело девушки 2006 года рождения было обнаружено 29 июля примерно в 22:30 в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений, сообщили в СК.

В полиции сообщили, что по факту ЧП проводится служебная проверка. "Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.