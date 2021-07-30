Авиабомбу обнаружили и уничтожили под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Жители Челябинской области нашли противотанковую авиабомбу. Приехавшие на место происшествия сотрудники Росгвардии определили, что она представляет опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области.

"29 июля рыбаки сообщили, что недалеко от моста через реку Миасс, у дороги между населенными пунктами Новое Поле и Каштак, обнаружен похожий на снаряд предмет. На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования челябинского ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области", - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что обнаруженный предмет - противотанковая авиационная бомба ПТАБ-10-5, образца 1959 года. Она представляла опасность для людей, поэтому была транспортирована на специализированный полигон и уничтожена.