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Авиабомбу обнаружили и уничтожили под Челябинском

Снаряд нашли рыбаки рядом с мостом через реку Миасс, у дороги между населенными пунктами Новое Поле и Каштак

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Жители Челябинской области нашли противотанковую авиабомбу. Приехавшие на место происшествия сотрудники Росгвардии определили, что она представляет опасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области.

"29 июля рыбаки сообщили, что недалеко от моста через реку Миасс, у дороги между населенными пунктами Новое Поле и Каштак, обнаружен похожий на снаряд предмет. На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования челябинского ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области", - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что обнаруженный предмет - противотанковая авиационная бомба ПТАБ-10-5, образца 1959 года. Она представляла опасность для людей, поэтому была транспортирована на специализированный полигон и уничтожена.

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