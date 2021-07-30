Защита сына экс-главы Иркутской области Левченко обратилась в ЕСПЧ с жалобой на его арест

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Защита Андрея Левченко - депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона, обвиняемого в мошенничестве и ограничении конкуренции, подала жалобу в ЕСПЧ из-за его ареста и содержания под стражей. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Мы усматриваем целый ряд нарушений статьи 6 Европейской конвенции, гарантирующей каждому право на защиту. Непонятна причина ареста Левченко: он был взят под стражу более чем через год после возбуждения дела, все это время он не скрывался и не мешал следователям. Кроме того, мы считаем, что из-за коронавирусных ограничений право на защиту Левченко серьезно ограничено. ЕСПЧ уже принял нашу жалобу, но пока не коммуницировал", - сказал адвокат.

Ранее суд в Москве продлил арест Левченко до 20 августа.

Обвинение по уголовному делу о мошенничестве ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину, заявив следователям, что действовал самостоятельно. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года.

По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей. В результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей.