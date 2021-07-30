В Карелии локализовали 12 очагов лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Общая площадь действующих пожаров в Карелии за сутки осталась на прежнем уровне (около 15,7 тыс. га), из 21 действующего очага удалось локализовать 12 на территории свыше 10,3 тыс. га, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

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На утро четверга площадь лесных пожаров в Карелии достигла 15 679 га: 25 очагов горели в Муезерском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском и Суоярвском районах.

"На текущий момент в Карелии действует 21 лесной пожар на площади 15 686,9 га в Муезерском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Лоухском, Пряжинском, Медвежьегорском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кемском районах. 12 пожаров на площади 10 317,1 га локализованы. Увеличение общей площади возгораний произошло в том числе за счет проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе", - говорится в сообщении.

К борьбе с лесными пожарами привлечены более 550 человек. Среди них пожарные Карельского центра охраны лесов, силы арендаторов, МЧС, отрядов противопожарной службы, авиалесоохраны, специалисты из Мурманской и Архангельской областей и добровольцы. Используются около 100 единиц техники, ежедневно ведется авиапатрулирование.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, пока интенсивности дождей в регионе не хватает для того, чтобы справиться с огнем в лесах, и главной силой в борьбе с ним остаются люди. Самой сложной точкой остается Пряжинский район, куда были переброшены архангельские пожарные, которые до этого помогали в Суоярвском районе.

В Карелии до 31 июля включительно введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться сейчас от походов в лес, а также от любой активности, связанной с открытым огнем: разведения костров, сжигания мусора, готовки пищи.